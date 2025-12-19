Министерството на правосъдието на САЩ публикува хиляди файлове от дългоочакваните документи, свързани с разследванията му срещу покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщи Би Би Си. Става дума за четири набора от данни, съдържащи информацията.

Това са така наречените досиета на Епстийн и са отделни от другите документи и снимки, публикувани през последните седмици от американските законодатели.

Тръмп заяви, че главният прокурор на САЩ трябва да публикува всяка „достоверна“ информация за Епстийн

Файловете се отнасят до две криминални разследвания срещу финансита от страна на Министерството на правосъдието на САЩ. Данните съдържат множество документи, включително преписи от разпити с жертви и свидетели, както и предмети, конфискувани от обиски в различни негови имоти.

Министерството на правосъдието на САЩ заявява, че „са положени всички разумни усилия за преглед и редактиране на лична информация“ за жертвите и други частни лица.

"Някои файлове няма да бъдат публикувани, включително тези, свързани с активни криминални разследвания, тези, които идентифицират жертви или съдържат изображения на малтретиране, смърт или нараняване", посочват още американските власти.

В изявлението, публикувано на уебсайта на ведомството, пише още: „Въпреки това, поради обема на информацията, този уебсайт може въпреки това да съдържа информация, която неволно включва непублична лична информация или друго чувствително съдържание, включително въпроси от сексуален характер.“

Би Би Си посочва, че на този етап в част от разгледаните материали има интериорни снимки на имот, като не е ясно дали става дума за един и същи такъв. Кадрите са обикновени, не е известен контекста защо са направени, кога и къде, пише още изданието.

Редактор: Цветина Петрова