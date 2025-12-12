Демократи от Камарата на представителите в САЩ публикуваха снимки от имот на Джефри Епстийн, на които се виждат американският президент Доналд Тръмп, Бил Клинтън и бившият британски принц Андрю, предаде "Асошиейтед прес".

Публикуваните 19 снимки от конгресмени демократи, които членуват в Комисията за надзор, са малка част от общо над 95 000 снимки, които са получили от имота на Епстийн. Той почина през 2019 г. в затворническа килия в Ню Йорк по време на разследване срещу него по обвинения за сводничество.

BREAKING:



House Oversight Democrats just release a small batch of 95,000 photos received from the Epstein estate.



Images include: Donald Trump, Steve Bannon, Woody Allen, Larry Summers, Bill Clinton, Bill Gates.



Redactions have been made by the Committee. pic.twitter.com/LoBlKTGNWF — Kyle Griffin (@kylegriffin1) December 12, 2025

Снимките са отделни от деловите материали, които Министерството на правосъдието вече е задължено да публикува. Изображенията бяха публикувани без контекст и сред тях има черно-бяла снимка на Тръмп заедно с 6 жени, чиито лица са закрити. Комисията не посочи защо лицата са били закрити.

Няколко от снимките вече са се виждали в публичното пространство. Демократите обещаха да продължат да публикуват снимки през следващите дни и седмици, като целят да оказват натиск върху Тръмп заради предишното нежелание на администрацията му да публикува документи по разследването на Епстийн.

"Време е да се сложи край на това прикритие от страна на Белия дом и да има справедливост за потърпевшите от действията на Джефри Епстийн и неговия кръг от влиятелни личности“, каза в изявление Робърт Гарсия, високопоставен демократ в Комисията за надзор.

Белият дом за момента не е отговорил на искането за коментар на снимките.

🚨#BREAKING Democrats on the House Oversight Committee have released photos from Jeffrey Epstein’s estate Friday showing the many powerful figures in the late sex trafficker’s orbit, including President Donald Trump, former President Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates,… pic.twitter.com/mFTNLUTO54 — Saeed Yousafzai (@KPAgainstWar) December 12, 2025

Тръмп, който бе близък приятел на Епстийн, заяви, че е спрял контакта с него много преди срещу Епстийн да бъдат повдигнати обвинения. Клинтън също заяви, че контактите му с Епстийн не са били съществени, като призна, че е пътувал с частния му самолет, но чрез говорител заяви, че не е знаел за престъпленията на покойния финансист. Клинтън никога не е бил обвиняван от жертви на Епстийн.

Принц Андрю загуби кралските си титли и привилегии тази година след нови разкрития за връзките му с Епстийн, въпреки че отрича неправомерни действия.

