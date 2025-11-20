Конгресът на САЩ предприе историческа стъпка към пълната прозрачност на делото срещу покойния милиардер Джефри Епстийн, след като Камарата на представителите гласува почти единодушно (427 на 1) за приемането на Epstein Files Transparency Act . Законът задължава Министерството на правосъдието да публикува всички документи и комуникации, събрани във връзка с разследването на сексуалния трафик на непълнолетни, свързан с Епстийн и неговата близка сътрудничка Гислейн Максуел.

Разкриването на досиетата се очаква да хвърли светлина върху дейността на милиардера и неговия кръг от влиятелни личности, някои от които са били свързани с политически и обществени фигури. Законопроектът предвижда публикуване на документи като имейли, вътрешни меморандуми, лични комуникации, метаданни, споразумения за имунитет и други материали, като информацията трябва да бъде достъпна за търсене и сваляне.

Бившият министър на финансите Лари Съмърс напуска борда на OpenAI след публикуването на имейлите на Епстийн

Допустими са редакции само за защита на жертвите и за материали, свързани с детска сексуална злоупотреба. Министерството на правосъдието е задължено да предостави отчет пред Конгреса за всяка направена редакция, гарантирайки прозрачност и отчетност.

Ново напрежение около Тръмп и политическите фигури

Възстановяването на законодателната инициатива дойде след публикуването на нова порция имейли от Комисията по надзор и правителствени реформи на Камарата, които твърдят, че Доналд Тръмп е прекарал „часове“ в дома на Епстийн с жертва на сексуален трафик и че е бил информиран за действията на милиардера. Това представлява един от редките случаи, в които Тръмп не успява да контролира почти изцяло поведението на Републиканската партия.

Президентът, който преди това активно лобираше за блокиране на законопроекта, сега заяви, че ще подпише закона, след като беше приет и от Сената , отбелязвайки, че темата е „разсейваща“ за неговите постижения и успехите на Републиканската партия.

Това е рязка промяна от предишните му усилия да възпрепятства използването на процедурата discharge petition, чрез която законодателите успяха да принудят гласуване на законопроекта.

Как се стигна до законодателството

Законопроектът бе внесен през юли от републиканеца Томас Маси (Кентъки) и демократа Ро Хана (Калифорния). Те използваха рядко успешна процедура discharge petition, която позволява да се пренебрегне опозицията на ръководството на Камарата и да се задейства гласуване.

Подкрепа оказаха всички демократи и четирима републиканци, включително Марджъри Тейлър Грийн (Джорджия), Лорън Боебърт (Колорадо) и Нанси Мейс (Южна Каролина). С встъпването в длъжност на конгресменката Аделита Грилва (Аризона), подписването ѝ към петицията осигури необходимото мнозинство от 218 гласа в Камарата.

Тръмп обяви, че иска досиетата „Епстийн“ да бъдат публикувани

Говорителят на Камарата Майк Джонсън обеща ускорено разглеждане на законопроекта, макар че по-рано твърдеше, че формулировката на закона не защитава достатъчно жертвите. Джонсън също така подчерта, че Комисията по надзор вече публикува значителен брой документи, което, според него, прави законодателството „ненужно“.

Какви документи ще бъдат разкрити

Целта на законодателите е да се публикуват меморандуми и документи, свързани с разпитите на жертвите от ФБР през 2019 г. и други материали, събрани по федералното разследване. Въпреки че идентичността на жертвите ще бъде защитена, имената на други лица, присъствали на събирания и партита на Епстийн, могат да станат публични.

Някои републиканци предупредиха, че това може да увреди репутацията на лица, които са присъствали на събитията, но не са извършили престъпления.

Какво вече е разкрито

През годините са публикувани частични досиета от Епстийн и документи от неговото имущество, включително имейли и книга с писма от известни личности, част от които съдържа подпис на Тръмп. Съдебни документи и депозити също бяха достъпни в рамките на граждански дела.

През февруари Министерството на правосъдието разкри частична порция документи, но без съществени нови разкрития, което предизвика критики от двата основни политически лагера.

През септември адвокатите на имуществото на Епстийн предоставиха копие от книга, свързана с 50-ия му рожден ден, съдържаща писма от десетки асоциирани лица, в това число и писмо с подпис на Доналд Тръмп, датиращо от 2003 г.

Следващи стъпки

След приемането на законопроекта от Камарата и бързото съгласие на Сената, законът ще бъде изпратен на президента за подпис. След влизането му в сила Министерството на правосъдието ще има 30 дни да публикува документите, като всяка редакция трябва да бъде отчетена пред Конгреса.

Тръмп: Демократите отново се опитват да пробутат измамата „Епстийн“

Очаква се разкриването да хвърли светлина върху връзките на Епстийн с влиятелни фигури, както от демократическия, така и от републиканския лагер. Републиканският конгресмен Томас Маси заяви, че Тръмп все още може да „бъде герой“, като нареди пълното публикуване на федералните досиета, с което ще сложи край на многогодишното прикриване и тайни около Епстийн.

Исторически прецеденти

Законът има аналогия с John F. Kennedy Records Act от 1992 г., който постанови поетапно разкриване на документи, свързани с убийството на президента Кенеди, с протоколи за защита на класифицирана информация. Макар че в историята някои администрации са използвали изключения за забавяне на разкриването, повечето архиви в крайна сметка станаха публични.

Подобно законодателство цели да гарантира прозрачност и отчетност, като балансира правата на жертвите с обществения интерес и историческата значимост на документите.

