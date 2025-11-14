Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че натискът за разкриване на подробности за предполагаемата мрежа за сексуално малтретиране на Джефри Епстийн е „измама“, прокарвана от демократичните опоненти.

„Демократите правят всичко по силите си, за да прокарат отново измамата с Епстийн“, написа републиканецът в платформата си Truth Social, цитиран от АФП.

Той добави, че републиканците, които се присъединяват към усилията за налагане на публикуването на досиетата на Епстийн, са „меки и глупави“.

