Още информация излезе по случая с 23 000-те страници документи от наследството на Джефри Епстийн, който беше осъден за сексуални престъпления, но почина в затвора. Според новине данни през 2018 година Епстийн е написал следното за президента Доналд Тръмп: „Знам колко е мръсен Доналд“ и „Аз съм този, който може да го свали“, пише Би Би Си.

Тръмп беше приятел на Епстийн в продължение на години, но президентът твърди, че са се скарали в началото на 2000-те, две години преди първия арест на финансиста.

Американският президент отрича всякакви неправомерни действия, свързани с Епстин. Вчера Белият дом обвини демократите, че показват селективно файлове с цел да злепоставят президента.

Случаят „Джефри Епстийн”: Какво гласят съобщенията, публикувани от демократите

Само няколко часа след публикуването на документите, новоизбраната демократка в Конгреса Аделита Грижалва добави подписа си към петиция, която цели да принуди Камарата на представителите да гласува за пълното публикуване на всички файлове на Министерството на правосъдието по делото "Епстийн". Гласуването е насрочено за следващата седмица.

Този ход провокира Тръмп да предупреди членовете на собствената си Републиканска партия да не попадат в „капана“ на „измамата с Джефри Епщайн“.

Редактор: Цветина Петрова