Ново разкритие разтърси американската политическа сцена. Демократите публикуваха имейл, в който покойният финансист Джефри Епстийн твърди, че Доналд Тръмп е прекарал часове с една от неговите предполагаеми жертви.

Комисия от американски законодатели публикува 23 000 страници документи от „наследството" на Джефри Епстийн, включително такива, в които се споменава американският президент.

Какво точно гласят съобщенията и има ли вече коментар от Белия дом?

Според вестник „Ню Йорк Таймс“ от един от тези имейли става ясно, че Джефри Епстийн се е имал за вътрешен човек с компрометираща информация за Доналд Тръмп, която може да го съсипе. Някои от съобщенията са доста клюкарски, а в други има обиди, насочени към Тръмп. В много от тях влиятелни личности се опитват да накарат Епстийн да съсипе Тръмп с информацията, с която разполагал. Всичко това се случва преди ареста на Епстийн през 2019 г., по време на първия мандат на Тръмп.

► „Кучето, което още не е излаяло“

В друг от имейлите, които бяха разпространени, Епстийн казва на Гилейн Максуел - осъдената негова съучастничка, че Тръмп е „кучето, което все още не е излаяло“. А Максуел отговаря, че и тя мислела същото.

Само преди няколко месеца, пред заместник-главния прокурор, жената заяви, че никога не е била свидетел на каквото и да е непристойно поведение от страна на президента. Според много анализатори това ѝ спечели благосклонността на настоящата администрация. Дни по-късно тя беше преместена в затвор с много по-лек режим. В момента излежава 20-годишната си присъда в Тексас, където получава привилегировано отношение.

Максуел вероятно ще се обърне към президента с молба да я помилва. Тръмп не отрече, че такава опция е възможна.

Припомняме, че в предизборната си кампания Тръмп обещаваше и настояваше всички документи от ФБР за разследването срещу Епстийн да бъдат обнародвани. Разбира се, неговата администрация каза, че няма списък с клиенти на милиардера и няма нужда данните от разследването да се публикуват. Демократите обаче не са на това мнение и всеки ден продължават атаките си.

Редактор: Габриела Павлова