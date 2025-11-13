Снимка: iStock
Доналд Тръмп подписа закон, който беше подкрепен и от част от демократите
В САЩ приключи най-дълго продължилото прекъсване в работата на американското правителство. Доналд Тръмп подписа закона, с който сложи край на бюджетната парализа.
Два часа по-рано Камарата на представителите в Конгреса одобри с 222 на 209 гласа законопроекта за край на продължилата 43 дни пауза. Шестима представители от Демократическата партия не се съобразиха с колегите си и също подкрепиха текста.
Демократите публикуваха имейл, в който Епстийн твърди, че Тръмп "е прекарал часове" с една от жертвите на финансиста
Сега ще може да се заплати на стотици хиляди държавни служители, да се възобнови продоволствената помощ, а изпадналият в хаос въздухоплавателен контрол да се върне към обичайния си ритъм.
