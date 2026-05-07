Иран все още разглежда предложението на Съединените щати за прекратяване на войната, обяви Техеран, след като се появиха съобщения, че двете страни може би са близо до постигане на споразумение.



Според медийните информации Вашингтон и Техеран работят с посредници по меморандум от 14 точки. Целта му е да установи рамка на преговори, които да продължат 30 дни и да сложат официално край на войната.

Тръмп преустанови „Проект Свобода” в Ормузкия проток



Дискусии се водят и относно споразумение за бъдещето на Ормузкия проток, където наскоро Иран ограничи сериозно корабоплаването, а Съединените щати установиха блокада на ирански пристанища. Американският президент Доналд Тръмп също заяви, че се очаква развръзка в преговорите.

"Те много искат да сключат споразумение и ще видим дали ще стигнем дотам. Ако стигнем дотам, те няма да могат да притежават ядрени оръжия. Много е просто. През последните 24 часа проведохме много ползотворни разговори и е много вероятно да сключим споразумение", заяви Доналд Тръмп.

