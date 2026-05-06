Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да поднови бомбардировките срещу Иран, ако Техеран не приеме споразумение за прекратяване на войната.

„Ако не се съгласят, бомбардировките започват отново и, за съжаление, ще бъдат на много по-високо ниво и с много по-голяма интензивност отпреди“, написа Тръмп в социалните мрежи.

President Trump threatened more bombing "at a much higher level" if Iran doesn't reopen the Strait of Hormuz after a report that a deal is emerging. https://t.co/NdrGM9eXfG — The Associated Press (@AP) May 6, 2026

По-рано американският държавен глава заяви, че прекратява военната операция на САЩ за ескортиране на кораби през Ормузкия проток само след един ден, в опит да бъде постигнато споразумение с Иран за прекратяване на войната в Близкия изток.

Така нареченият „Проект Свобода“ на Тръмп започна на 4 май. Негова цел беше да помогне на корабите да напуснат Ормузкия проток - тесния коридор към Персийския залив, над който Иран установи контрол в отговор на атаките срещу него.

Американският президент обаче написа в Truth Social, че сега го преустановява след искане от посредника Пакистан и други страни. Той каза, че „е постигнат голям напредък към пълно и окончателно споразумение“ с Техеран. „Постигнахме взаимно съгласие, че докато блокадата остава в пълна сила, „Проект Свобода“ ще бъде преустановен за кратък период от време, за да се види дали споразумението може да бъде финализирано и подписано“, заяви Тръмп.

Тръмп: САЩ ще ескортират блокираните в Ормузкия проток кораби

Вашингтон поддържа блокада на иранските пристанища в опит да окаже натиск върху Иран да сключи споразумение за прекратяване на войната, която САЩ и Израел започнаха на 28 февруари. Напрежението се засили заради операцията в Ормуз. САЩ съобщиха, че са потопили седем ирански лодки, а няколко граждански кораба са били атакувани, за което се твърди, че е дело на Иран.

Американският държавен секретар Марко Рубио каза по-рано, че САЩ са приключили офанзивните си операции срещу Иран, наречени операция „Епична ярост“. Коментарите му повториха изявленията пред Конгреса почти месец след сключването на крехкото примирие. „Операцията приключи - „Епична ярост“, както президентът уведоми Конгреса. Приключихме с този етап“, посочи Рубио в Белия дом.

Държавният секретар уточни, че сблъсъците в Ормузкия проток не са били част от първоначалната война. „Това не е офанзивна, а отбранителна операция. Това, което означава, е много просто - няма да стреляме, освен ако първо не стрелят по нас“, настоя той.

Иран е готов да приеме единствено „справедливо и всеобхватно споразумение“ от САЩ

Израел и САЩ атакуваха Иран на 28 февруари, убивайки висши лидери и унищожавайки основни военни и икономически обекти, но без да предизвикат срив на Ислямската република, която отговори с атаки с ракети и дронове в целия регион.

На 8 април Тръмп обяви примирие с Иран, което впоследствие удължи, въпреки че преговорите с Техеран остават в застой.

Рубио каза, че Съединените щати са „постигнали целите“ на войната. „Тези хора са изправени пред реално, катастрофално разрушение на икономиката си“, подчерта той и добави, че Тръмп все още предпочита споразумение с Иран, постигнато чрез преговори.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ивета Костадинова