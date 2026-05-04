Американският президент Доналд Тръмп заяви, че от понеделник сутринта близкоизточно време американският флот ще започне да ескортира корабите, блокирани в Ормузкия проток. В социалната си мрежа Truth Social той написа, че всякаква намеса в процеса, който той нарича „Проект Свобода“, ще бъде посрещната с твърда ръка.

Тръмп заяви, че американските сили разчистват Ормузкия проток



Откакто войната започна на 28 февруари Иран значително ограничи трафика по този жизненоважен морски път. САЩ също наложиха морска блокада, но само на иранските пристанища.

В публикацията си Тръмп също така заявява, че представителите на страната му водят разговори с Техеран, които „може да доведат до нещо много положително за всички“.



Централното командване на САЩ съобщи, че в „Проект Свобода“ ще участват 15 хиляди военнослужещи, разрушители с управляеми ракети и над 100 самолета. По-рано Техеран обяви, че е получил отговор от Вашингтон на последното иранско предложение за мир.

