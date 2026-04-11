Американските въоръжени сили съобщиха, че два от техните военни кораби са преминали през Ормузкия проток като част от план за започване на разминирането на този морски коридор, ключов за световната търговия с петрол, предадоха „Ройтерс“ и „Асошиейтед прес“.

Изпращането на корабите през пролива е имало за цел „да се създадат условия за разминиране на Ормузкия проток“, съобщи в X Централното командване на САЩ.

Разрушителите (ескадрени миноносци) „Франк Питърсън“ и „Майкъл Мърфи“ преминаха през Ормузкия проток „като част от по-широка мисия, целяща да гарантира, че протокът е напълно очистен от морски мини, поставени по-рано от иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция“, според същия източник.

Іран съобщи за "нова фаза" в управлението на Ормузкия проток

„Днес започнахме процеса по създаване на нов проход и скоро ще споделим този безопасен маршрут с морската индустрия, за да насърчим свободния поток на търговията“, заяви адмирал Брад Купър, ръководител на Централното командване.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви в социалните медии, че военните на САЩ са започнали да разчистват Ормузкия проток и че всички ирански кораби за полагане на мини са потопени, предаде „Ройтерс“.

„Сега започваме процеса на разчистване на Ормузкия проток“, написа Тръмп в публикация в социалните медии, добавяйки, че „всичките 28 ирански съдове за полагане на мини лежат на дъното на морето“.

Тръмп заплашва с нови удари срещу Иран, ако не бъде постигнато споразумение

