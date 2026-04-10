Американският президент Доналд Тръмп заяви, че се готви да нанесе нови удари срещу Иран, ако преките мирни преговори в Исламабад през уикенда не доведат до споразумение, предадоха "Франс прес" и ДПА.

"Зареждаме корабите с най-добрите боеприпаси, най-добрите оръжия, произвеждани някога – дори по-добри от тези, които използвахме преди, и с които ги разбихме на парчета", заяви той в телефонно интервю за в. "Ню Йорк пост".

"И ако не постигнем споразумение, ще ги използваме, и ще ги използваме много ефективно", предупреди той, обръщайки се към Техеран.

Тръмп заяви, че САЩ имат работа с хора, за които не знаят дали казват истината или не. Той изрично критикува факта, че Иран публично настоява да му бъде позволено да обогатява уран – ключов компонент за производството на ядрена енергия и ядрени оръжия. Това искане вероятно ще се превърне в спорна точка в преговорите в Пакистан.

По-рано тази седмица Тръмп отхвърли идеята Техеран да обогатява уран, припомня ДПА. "Ще разберем след около 24 часа" дали преговорите ще бъдат успешни, добави президентът на САЩ. "Скоро ще знаем."

Войната в Близкия изток оскъпи енергията, торовете и логистиката: 40% от хората оптимизират, а не съкращават разходите си

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф заяви, че правителството му ще направи всичко възможно, за да гарантира успешен изход от преговорите. "Най-трудната задача тепърва предстои. Ситуацията ще бъде на "всичко или нищо", заяви той в обръщение към нацията тази вечер. Домакинството на преговорите е момент на огромна гордост за Пакистан, подчерта премиерът.

Днес Тръмп заяви в своята социална мрежа "Трут соушъл", че Иран няма "никакви козове" в преговорите освен Ормузкия проток, което той определи като "краткосрочно изнудване на останалия свят чрез използването на международните морски пътища". "Единствената причина, поради която днес все още са живи, е, за да преговарят", подчерта американският президент преди началото на мирните преговори. В друго съобщение милиардерът републиканец добави: "Иранците са по-добри в управлението на лъжливите медии и "връзките с обществеността", отколкото във воденето на война!"

Въпросът за контрола над Ормузкия проток, през който преди войната преминаваха 20% от световния суров нефт, ще бъде в центъра на дискусиите за мирно споразумение, отбелязва АФП.

Редактор: Цветина Петрова