Войната в Иран започва да се отразява осезаемо на потребителите в Европа чрез по-високи цени на енергията, торовете и логистиката, показва анализ на института за пазарни проучвания (YouGov).

Според изследването европейските домакинства не ограничават драстично разходите си, а променят начина си на пазаруване. Около 40% вече планират по-внимателно бюджета си, а на пазара се оформя т.нар. „две скорости“ – част от хората запазват относителен комфорт, докато други остават под силен финансов натиск.

Новият ценови натиск идва едновременно от три посоки - енергия, торове и логистика, което се отразява по цялата верига на доставки. Най-засегнати са хранителни категории като млечни продукти, замразени храни и напитки.

Вместо масово съкращаване на потреблението, домакинствата оптимизират разходите си - купуват по-малки количества, сравняват цени и все по-често избират по-евтини или собствени марки на търговските вериги.

Потребителите вече не реагират панически, както през 2022 г., а по-скоро рационално пренареждат бюджета си, търсейки баланс между спестяване и запазване на определени разходи за качество и удоволствие.

Изследването обхваща над 8000 души в шест европейски държави, анкетирани през март.

