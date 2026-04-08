15% по-скъпа ще е празничната трапеза тази година сравнено с миналата. Това обяви в предаването „Твоят ден” Пейо Майорски, председател на „Асоциацията за защита на потребителите”.

„Миналата година трапезата за четиричленно семейство струваше между 122 и 129 лева, като тук изключваме напитките. Тази година ще струва между 69 и 85 евро.Това се дължи на много фактори, но един от основните е поскъпването на яйцата и агнешкото месо, които са основни продукти на трапезата”, обясни Майорски.

По закон, когато рекламират стока на промоция, магазините трябва да са осигурили така наречените разумни количества. „Това е маркетингово проучване, което всяка търговска верига следва да направи преди да промотира даден продукт. Ако кампанията е мащабна и национална, трябва да бъде осигурено количество за покриване на цялата страна”, обясни Майорски.

