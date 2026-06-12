ЕК публикува 14-ото издание на Информационното табло в областта на правосъдието - годишен инструмент, който сравнява ефективността, качеството и независимостта на съдебните системи в 27-те държави членки на ЕС. Данните показват, че София отделя най-висок дял от БВП за съдебната власт в ЕС - 0,7%. За сравнение, Ирландия и Кипър са сред страните с най-ниски разходи или около 0,1%. Страната ни заема последно място в ЕС по показателите за независимост на съдебната власт, както според общественото мнение, така и според бизнеса. Отчита се и влошаване спрямо предходната година: при гражданите България пада от 25-о на 27-о място, а при бизнеса - от предпоследно на последно.

"Резултатите от доклада показват липса на реална промяна в системата". Това заяви в „Твоят ден” по NOVA NEWS ръководителят на правната програма на Института за пазарна икономика Иван Брегов.

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По думите му институционалните реакции са недостатъчни. „Тези данни трябва да имат сериозен отзвук поне във Висшия съдебен съвет, в законодателната власт и в Народното събрание“, изтъкна той.

Според него е нужна по-голяма прозрачност относно разходите за съдебната система: „Истинският ефект ще дойде, когато обществото осъзнае колко струва съдебната система - например чрез ясно представяне колко плащаме на ден, месец или година. Това е единственият начин да се събудим като общество и да търсим разрешение в тази посока“.

Брегов изтъкна един основен според него проблем, който е недоверието към правораздавателната система, въпреки високите разходи. „Данните не са измислени - те показват, че България е сред първите по разходи за съдебната система в ЕС, но резултатите не отговарят на тези разходи".

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Той обърна внимание и на кадрови и структурни проблеми в системата. „Много са зависимостите в съдебната система - родствени, приятелски и професионални. Съдебната система и администрацията са се превърнали в затворена среда", подчерта той.

И допълни, че това влияе върху доверието и ефективността: „Ако има политическа воля, тези въпроси могат да бъдат предмет на сериозно изследване и обществен дебат. Но в мнозинството очевидно такава воля няма, защото те не иската комисия, която да установи какви са зависимостите в съдебната власт“.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова