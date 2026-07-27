Може ли Световното първенство по футбол да доведе до ръст на домашното насилие? Продължили години наред проучвания в Англия показали, че отговорът на въпроса е "Да". У нас все още подобна статистика няма, но и случаите са трудни за проследяване, тъй като много жени все още се страхуват да подават сигнали.

Изследването, публикувано от университета в Ланкастър, сочи, че по време на участието на Англия в Световното по футбол има ръст на домашното насилие - с 26% при победа и 38% при загуба.

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"Запознати сме, че в света има статистики, които установяват увеличаване броя на случаите на домашно насилие около Световното първенство по футбол. При нас обаче не се събират такива специфични данни", заяви психологът Катя Кръстанова.



Експертите правят и важно уточнение. "Не е редно да свързваме самия спорт с увеличаване броя на посегателствата. Те обикновено са следствие на силната емоция, която мъжете не успяват да контролират. Често, докато гледат мачове, те употребяват алкохол и други субстанции, свързани с празнуването на победите или утешаването заради загубите, което в крайна сметка може да доведе до по-голям брой случаи на домашно насилие", твърди Гергана Коцева, директор на Българския фонд за жените.

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У нас наблюденията показват по-скоро обратната тенденция. "Конкретно за това Световно, не наблюдаваме повишение на случаите на домашно насилие, напротив - има по-малко средно седмично", обясни Кръстанова.

Това обаче не означава, че случаите на домашно насилие като цяло намаляват. Една от причините е, че България не участва в Мондиала, а другата - водената статистика не обхваща всички случаи. Много жертви не смеят да потърсят помощ по една или друга причина. Тези, които още не са се осмелили да потърсят помощ, могат да го направят на националната телефонна линия 080018676, която е безплатна, денонощна и напълно анонимна.

Редактор: Станимира Шикова