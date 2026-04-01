Бременна жена от София е с лека телесна повреда. Тя била блъскана и скубана на 28 март. За срок от 72 часа е задържан 39-годишният ѝ мъж. Според обвинението деянието е извършено при условията на домашно насилие.

По случая се води досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. Наблюдаващият прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“.

От прокуратурата отчитат ръст с над 15% на случаите на домашно насилие през 2025 г.

Състав на съда се е съгласил с искането и е наложил най-тежката мярка за неотклонение. Тя подлежи на обжалване пред Софийски градски съд

