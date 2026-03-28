Ръст на сигналите и делата за домашно насилие. През 2025 година те са с над 15% повече спрямо предходната година. Това показват данните на МВР и прокуратурата. Само в Софийската районна прокуратура делата за нанесени телесни повреди при домашно насилие са повече със 60 процента. Внесените обвинителни актове са 112, а сключените споразумения - почти 70. За домашно насилие през 2025 г. са осъдени 171 лица.

"Започнах да живея в насилие преди повече от 5 години". Така започва разказа си Весела Александрова от Стара Загора. Началото било като в приказка - партньорът ѝ я обичал, уважавал, обгрижвал. Проблемите започнали, когато забременяла.

"Започнаха обидите като „прасе, свиня”, заплахи…детето ми беше на една година, когато баща му започна да го учи да се обръща към мен не с „мамо”, а с „прасе”", разказва жената.

Последвали и заплахи за живота ѝ. Раздялата не решила проблема. а напротив, казва Весела. "То се свиква в един момент. Но това ли трябва да е животът ми занапред? И на детето ми?", пита тя.



Случаят на Весела не е изолиран. В Софийската районна прокуратура през 2025 година отчитат ръст от на делата за домашно насилие. "При психическото насилие няма реални физически доказателства за това насилие - като синини, медицинска документация, каквито има при физическото такова", обяснява Христиана Керанова, прокурор в СРП.

Домашно насилие: Мъж е обвинен, че бил и хапал приятелката си по главата



Насилникът, отчитат от държавното обвинение, най-често е човек, неспособен да се справи със стресови ситуации. "Недоверчив е, подозрителен към всички. Често пъти насилниците са със зависимости към алкохол, към наркотични вещества. Това, което също е специфично при тях, е, че имат стремеж към контрол над действията, мислите и чувствата на жертвата", подчертава прокурорът.

Ако не получат контрол, насилниците преминават към психически тормоз, казват прокуратурата. А това нерядко води до физическа агресия. "Жертвата и извършителят са сами. Свидетели и очевидци няма. Записи от камери няма. Писмени документи също няма. Понякога даже в голям брой от случаите - поведението на самата жертва препятства доказването", посочва Керанова.

Увеличават се сигналите за домашно насилие в страната в сравнение с 2023 г.

През 2025 година Софийският районен съд е дал 4-годишна ефективна присъда на мъж, нарязал с макетно ножче лицето и тялото на съпругата си. От прокуратурата отчитат и ръст на случаите, в които насилникът е жена.

