Снимка: БГНЕС
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Летището оперира под засилени мерки за сигурност
Сигнал за бомба е получен днес на летище "Васил Левски" в столицата. Веднага е задействан план за действие при подобни сигнали. Пътници не са евакуирани, но летището оперира при засилени мерки за сигурност.
Сигнали за бомби в детски градини и училища в страната
Бомбена заплаха е получена и в столичната болница "Света София" около 11:00 часа. На място са пристигнали екипи на полицията, които са извършили проверка в сградата. Не е открито взривно устройство и не се е наложила евакуация.
От МВР съобщиха още, че са получени имейли със заплахи за поставени взривни устройства в различни институции в редица градове у нас. Заплахите са изпратени от чуждестранен домейн.
По информация на NOVA в училището в град Годеч се е наложилa кратка евакуация на учители и ученици. След това учебният процес е бил възстановен.
Имейл със заплаха за бомба доведе до евакуация и на учениците в гимназия в Бургас.
Общо десет сигнала за поставени взривни устройства са били подадени към училища и детски градини в област Кърджали. Заплаха за бомба на общия имейл е била получена и в БНР – Кърджали, съобщава БТА.
Евакуираха летището в Пловдив след заплаха за бомба
В две училища в Нова Загора също са получени заплахи за взривни устройства и са предприети необходимите мерки.
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