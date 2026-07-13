56-годишният шофьор на тежкотоварния камион от катастрофата на магистрала „Тракия“ край Карнобат остава за постоянно в ареста. Това постанови състав на Бургаският окръжен съд. Ангел Илиев е привлечен като обвиняем за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на 40-годишен мъж и е нанесъл телесни повреди на още двама души.

Катастрофата стана, след като камионът премина през разделителната мантинела на 312 км на магистралата, навлезе в насрещното платно и се блъсна в два леки автомобила. Наказението може да бъде между 10 и 15 години лишаване от свобода. С прокурорско постановление беше отнето свидетелството му за управление.

Прокуратурата иска постоянен арест за шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на „Тракия“

Задържаният водач твърди, че тирът е бил с нови гуми, каза адвокатът на обвиняемия. Той е категоричен, че причината за инцидента е спукана гума, а във фаталния момент превозното средство се движело със скорост под 90 км/ч, а не както прокуратурата обяви в петък - с 97 км/ч.

Предното стъкло не е било манипулирано. Това стана ясно, в отговор на въпрос след твърденията на регионалния министър Иван Шишков, че камерите на ТОЛ системите не са заснели водача в кабината в последната седмица.

Шофьорът нямал никакви нарушения на Закона за движение по пътищата. Отрича и да е заспивал зад волана. С постановление на прокуратурата мъжът беше задържан за срок до 72 часа.

"При инцидента има спукана гума, това е безспорен факт. Тя е спукана, тъй като има задирания по пътното платно. Гумите са били нови. Трябва да се подчертае, че е той се е движил в ограничението. Един такъв товарен автомобил при спукана гума става неуправляем", каза адвокатът му Борислав Янков.