След масовите арести в софийския квартал „Ботунец” на хора, свързани с така наречената група на „Калашниците”, седем души се изправиха пред съда.

Двама застанаха пред Софийския градски съд, а петима - пред Софийския районен съд. Резултатът - шестима остават за постоянно в ареста, тъй като според магистратите има опасност да извършат ново престъпление, ако бъдат пуснати с по-лека мярка за неотклонение. Няма опасност обаче да се укрият.

Един от задържаните беше пуснат от Софийския районен съд под гаранция от 10 хиляди евро, тъй като има три деца, едното от които е с тежко неврологично заболяване и съпругата му няма как да се справи с отглеждането им сама.

Други двама от общо седмината - също бяха оставени в ареста. Това, което се знае за тях е, че са собственици на помещения, които са отдавали под наем в „Студентски град“. Осем от жертвите, за които прокуратурата твърди, че са били принуждавани да проституират, са дали показания срещу тях.

Съдът остави в ареста първо 43-годишния Минко Петров и Емрах Алексиев. Обвиненията са от рекет и заплахи до трафик на хора и склоняване към проституция.

Първи пред съда застана Минко Петров, който обясни, че не става въпрос за склоняване към проституция и сводничество, а за семейна драма. Той помоли да бъде освободен без мярка за неотклонение. Петров обеща, че ще се явява пред съда и разследващите органи при всяко призоваване. Според магистратите няма опасност той да се укрие, но съществува риск да извърши ново престъпление, ако бъде пуснат с по-лека мярка или без такава.

Прокуратурата обаче твърди, че Петров като шофьор на такси е превозвал момичета до различни адреси, за да проституират. Пред съда една от жертвите разказала, че му е давала по 50-60 евро на курс.

"Ще се установява дали са налице и други лица от женски пол, които са били транспортирани във връзка с тази дейност", заяви наблюдаващият прокурор Валентин Добрев.

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След него пред Темида застана и Емрах Алексиев. Срещу него е повдигнато обвинение за склоняване към проституция. Той отрича това да се е случвало, но според прокуратурата има достатъчно доказателства, че е откарвал момичета на конкретни адреси, където те са изкарвали около 120 до 180 евро на час.

И двамата отричат да са част от така наречената група на Калашниците“ и твърдят, че не знаят кои са останалите участници и предполагаемите ѝ лидери. „Когато ме заключиха, бях на работа. Напълно съм готов да съдействам на държавата. Не е нужно да съм в ареста, защото не съм опасен. Няма да се укрия. Обвинението, което ми е повдигнато, не е достатъчно да бъда задържан”, заяви обвиняемият в съдебната зала.

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"На Алексиев е повдигнато обвинение за набиране на едно конкретно лице от женски пол с цел то да бъде мотивирано да предоставя сексуални услуги срещу заплащане. Това е обвинението на този етап, като уточнявам, че то може да бъде променено в хода на разследването", заяви прокурорът от Софийска районна прокуратура Георги Карачанаков.

По думите му става въпрос за въздействие върху волята на жена с цел да започне да предоставя сексуални услуги срещу заплащане. "Обвиняемият и лицето се познават. Разполагаме и с данни за други лица, но към момента работим с това конкретно обвинение. Тоест на този етап обвинението е повдигнато само във връзка с едно лице", подчерта обвинителят.

Той уточни, че има свидетелски показания и разпознаване на обвиняемия от няколко лица във връзка с показанията, които са дали. "Разполагаме и с експертно изследване на мобилни телефони, ползвани от обвиняемия. Както чухте в съдебната зала, установена е ясна комуникация между него и други лица от женски пол именно в контекста на обвинението. Комуникацията е свързана с осигуряване на клиенти с цел предоставяне на сексуални услуги срещу заплащане, транспортиране на отделни лица до конкретни адреси, потвърждение за пристигането им на адресите, както и уточняване на конкретни уговорки за предоставяне на услуги за определен период от време", разясни Карачанаков.

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И допълни: "От това, което е отразено в комуникацията, се виждат конкретни суми. Те са били различни за всеки клиент, но ориентировъчно става дума за суми от около 120 евро, като има данни и за 180 евро за услуги с продължителност около един час".

На други двама Красимир Алексиев и Росен Иванов - обвинени в принуда и отправяне на заплахи, Софийският градски съд също определи мярка за неотклонение „задържане под стража“. По делото са събрани достатъчно доказателства, от които може да се направи обоснован извод за съпричастността им към престъпленията, за които са привлечени като обвиняеми. Всички свидетели сочат, че двамата, заедно с други лица, са формирали група, занимаваща се със сводничество, лихварство и други престъпни дейности.

Съдът прие, че няма опасност обвиняемите да се укрият, но съществува реална опасност да извършат престъпление, предвид механизма на деянията и свидетелските показания за формирането на групата, наричана „Калашниците“. Това ги характеризира като лица с висока степен на обществена опасност.

Единият от обвиняемите има предходна присъда за използване на неистинско свидетелство за управление на МПС, а другият - за шофиране без правоспособност. Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване пред САС. В случай на жалба, заседанието е насрочено за 23 юни от 10:00 часа.

Друг обвиняем, чиято мярка се гледаше в Софийския районен съд беше пуснат на свобода срещу 10 хиляди евро гаранция. Магистратите прецениха, че той няма опасност да се укрие или извърши ново престъпление. Обвиняемият работи на две места и е семеен. Има три деца, едното от които е със сериозно неврологично заболяване. Жена му не може да ги гледа сама на помощи. Обвинението му е, че е принуждавал една жена да проституира.

При проверките на групата около така наречените "Калашници" бяха отведени 52 души. За 16 от тях стана ясно, че са с повдигнати обвинения във връзка с тази и предишни акции. От полицията разпространиха и снимка на няколко млади жени, които са били въвлечени в схемата.