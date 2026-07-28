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Мъжът е спрян за проверка в 10 часа сутринта
Пореден антирекорд на пътя - този път от Шуменско, където задържаха шофьор с 5,35 промила алкохол. Във Велики Преслав полицаите спрели за проверка товарен автомобил. Зад волана, във видимо нетрезво състояние, е бил 59-годишен мъж.
По думите на служителите на реда това е най-високата отчетена стойност в практиката им през последните повече от десет години. „Изписаха се 5,35 промила, което беше, меко казано, учудващо“, разказа в ефира на "Здравей, България" инспектор Мирослав Василев от РУ-Велики Преслав.
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Според него водачът бил познат на полицията - има и предишни нарушения. „Въпросното лице е установявано и преди да управлява моторно превозно средство след употреба на алкохол. За последно това се случва миналата година, когато концентрацията била под 1,2 промила“, обясни инспекторът.
Пред полицаите 59-годишният мъж заявил, че е употребил алкохол предишната вечер. Впоследствие станало ясно, че е легнал да спи около 6 часа сутринта, само няколко часа преди да бъде спрян за проверка. „Обясни, че е изпил над половин литър концентрат, като е смесвал няколко вида алкохол“, каза още инспекторът.
Водачът не повярвал на отчетената стойност и поискал кръвно изследване. „Каза: „Не може да е толкова много. Ще дам кръв за изследване“, допълни полицейският служител.
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По думите му използваният дрегер е нов и е преминал задължителната проверка за техническа изправност. „Това беше стотната проба с този уред. Калибриран е на 17 юни 2026 г.“, уточни инспектор Василев.
Началникът на сектор „Пътна полиция“ в Шумен главен инспектор Веселин Георгиев определи случая като изключително рядък. „Откакто работя в „Пътна полиция“ - Шумен - повече от 10 години, не сме установявали водач с толкова висока концентрация на алкохол“, заяви той.
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По думите му през последната седмица са засечени още трима шофьори с над 1,2 промила алкохол, но никой от тях не е бил с подобни стойности. „Нашата цел е да има повече проверки и по-малко положителни проби. Искаме тези случаи да станат нула“, подчерта Георгиев.
Шофьорът е задържан, а срещу него е образувано досъдебно производство. Случаят ще бъде разгледан от прокуратурата, след като станат готови и резултатите от назначените изследвания.
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