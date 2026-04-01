Рекорд за шофиране след употреба на голямо количество алкохол постави 37-годишен мъж от Бургаско. Той е задържан на 30 март около 19:30 часа, след като е установено, че управлява автомобил с концентрация на алкохол от 4,46 промила. Мъжът отказал да даде кръв за химичен анализ и е задържан за срок до 24 часа.

В момента на залавянето му той бил в района на кръстовище, движел се е назад в бус лентата, опитвайки се да стигне до паркинга на прилежащите кооперации.

"В оперативната дежурна част е получен сигнал затова, че лице в неадекватно състояние се качва в автомобил в комплекс "Меден рудник". Незабавно е изпратен автопатрул. На бул. "Александър Георгиев Коджакафалията" състав от служители от 4 РПУ установява автомобил, който извършва неправилни маневри. Водачът е мъж на 37 години от община Руен. Лицето е миришело силно на алкохол и било в неадекватно състояние. Служителите незабавно са извършили проверка с техническо средство. Дрегерът отчел 4,46 промила концентрация на алкохол в издишания въздух", каза гл. инспектор Мария Анастасова, началник сектор "Охранителна полиция" в 4 РПУ-Бургас.

Задържаха шофьор в Бургас с рекордните 4,46 промила

Пред полицейските служители мъжът заявил, че е изпил две патрончета водка с бира. "Не е могъл да каже къде е употребил въпросния алкохол. Задържан е и по случая е образувано бързо полицейско производство. Автомобилът е иззет", каза още гл. инспектор Анастасова.

"Лицето има и други нарушения на закона за движение по пътищата - за неправоспособност, превишаване на максимално допустимата скорост и на два пъти през годините е хващан да кара след употреба на алкохол до 1,2 промила - административно нарушение, за което му е налагано наказание лишаване от правото да управлява МПС", посочи тя.

