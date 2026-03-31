Водачът отказал да даде кръвна проба

Полицията в Бургас задържа шофьор с рекордните 4,46 промила алкохол. Това съобщават от полицията в морския град. 

Случаят е от  понеделник вечерта. Около 19:40 часа в комплекс "Меден рудник" униформните спрели за проверка лек автомобил с бургаска регистрация. Зад волана бил 37-годишен мъж от руенското село Добромир.

Полицай за шофьора с 4,33 промила алкохол: Призна, че от години не е изтрезнявал

След извършената на място проверка е установено, че мъжът шофира след употреба на алкохол с концентрация 4,46 промила. Той  отказал да даде кръвна проба за химичен анализ.  Задържан е за срок до 24 часа. 

Редактор: Станимира Шикова

