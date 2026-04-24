Американски военен спечели над 400 хил. долара от залози за операцията по залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро. Той е имал достъп до вътрешна информация за плановете на операцията, твърдят разследващи.

Военният е използвал секретни данни, за да направи залози в онлайн платформа. Инвестирал е десетки хиляди долари преди операцията.

Николас Мадуро и съпругата му от затвор в Ню Йорк: Чувстваме се силни и спокойни

Военнослужещият е обвинен в злоупотреба с класифицирана информация, измама и незаконни финансови операции.

