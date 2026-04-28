Четирима души са задържани при опит за кражба на дизелово гориво от паркиран товарен автомобил в района между Гурково и Николаево, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Стара Загора, цитирани от “24 часа” . Инцидентът е станал в понеделник около 21:50 ч. на обособен тир-паркинг по третокласен път, по време на полицейски обход.

Служители на РУ-Казанлък са заловили на място трима мъже - на 20, 23 и 36 години, както и 15-годишно момче, докато източват гориво от резервоарите на влекач с прикачено ремарке. Четиримата са се придвижвали с лек автомобил, паркиран в близост до камиона.

На място полицаите са открили общо 105 литра дизелово гориво, разпределени в пет пластмасови туби - три по 20 литра и две по 30 литра. В багажника на автомобила са намерени още пет празни туби и бутилка.

Мъжете са отведени в полицейското управление за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

Редактор: Ралица Атанасова