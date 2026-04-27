При специализирана полицейска операция в Стара Загора служители на реда разбиха група за джебчийски кражби, действала в градския транспорт. Задържани са две жени - на 37 и 26 години, 24-годишен мъж и 17-годишно момиче.

Разследването разкрива престъпна дейност по основните автобусни и тролейбусни линии в града. Установява се, че 26-годишната и 24-годишният мъж са извършители на поредица от посегателства, започнали още през март. Сред по-сериозните им прояви са кражби по линии №13, №14 и №36, при които са отнемани портмонета с евро, долари и лични документи. В два от случаите извършителите са използвали откраднати дебитни карти, за да изтеглят над 1400 евро от сметките на жертвите си. На мъжа е повдигнато обвинение за кражба, а на жената - за неправомерно използване на платежен инструмент, кредитни и дебитни карти.

37-годишната жена и непълнолетното момче са уличени в кражби от раници и чанти на възрастни граждани по линии от градския транспорт, като при един от случаите е отнето портмоне със 160 евро от 87-годишна жена, а при друг са отнети 300 евро от 76-годишна жена.

Част от изтеглените пари са възстановени на пострадалите. Цялостното документиране на случаите продължава под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.