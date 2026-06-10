Снимка: Архив БТА
За около 20 минути са изстреляни две ракети по града
Одеса е подложена на ракетна атака от акваторията на Черно море, съобщиха в местните канали в Telegram.
Тревогата бе обявена в 13:58 часа местно време. За около 20 минути са изстреляни две ракети по града. Чуха се взривове, съобщават още в местните канали в Telegram.
Руски дронове удариха товарен кораб под чужд флаг в района на Одеса
Регионалните власти призовават жителите да се укрият в бомбоубежищата до отбой на тревогата.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.Редактор: Цвета Лазаркова
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