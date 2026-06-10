Одеса е подложена на ракетна атака от акваторията на Черно море, съобщиха в местните канали в Telegram.

Тревогата бе обявена в 13:58 часа местно време. За около 20 минути са изстреляни две ракети по града. Чуха се взривове, съобщават още в местните канали в Telegram.

Руски дронове удариха товарен кораб под чужд флаг в района на Одеса

Регионалните власти призовават жителите да се укрият в бомбоубежищата до отбой на тревогата.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Редактор: Цвета Лазаркова