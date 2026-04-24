Два руски дрона са ударили товарен кораб, плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис, докато той преминавал през украински морски коридор към пристанище в района на Одеса, съобщи украинската администрация на морските пристанища, цитирана от "Ройтерс".

Атаката предизвикала пожар, който бил потушен от екипажа, се посочва в съобщението. По първоначални данни ранени няма.

По-рано "Укринформ" съобщи, че при руски удари в района на Одеса са загинали 2 души и са били ранени 14. По данни на "Ройтерс" загиналите са възрастна двойка. Десетки хора са били евакуирани от поразените жилищни сгради. Спасителните служби са оказали спешна помощ на пострадалите.

