Терминал 2 на Франкфуртското летище, най-голямото в Германия, беше затворен днес за мащабна многогодишна реконструкция. Компанията оператор „Фрапорт“ съобщи, че извежда съоръжението от експлоатация заради ремонтни дейности, няколко месеца след откриването на новия Терминал 3 на летището, предаде ДПА.

„След повече от 30 години интензивна експлоатация Терминал 2 се нуждае спешно от реконструкция“, заявиха от „Фрапорт“. Очаква се Терминал 2 да бъде отворен отново в средата на тридесетте години на века, като ще разполага с капацитет от над 10 милиона пътници годишно.

Според „Фрапорт“ инвестицията е на стойност 1,5 милиарда евро (1,7 милиарда долара).

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„Модернизираният Терминал 2 ще бъде централно звено на нашата бъдеща система от хъбове - с модерни процеси, висока гъвкавост и значително подобрено пътуване за нашите гости“, заяви членът на изпълнителния съвет на компанията Пиер Доминик Прум.

Основните строителни работи са планирани за 2030 г., като през следващите години ще се извършват подготовка и подробно планиране на строителството.

Системите, свързани със сигурността, и техническото оборудване на сградата ще бъдат напълно обновени. Освен това инфраструктурата ще бъде основно ремонтирана, включително асансьорите и ескалаторите, както и санитарните и офисните помещения.

„Фрапорт“ също така възнамерява да оптимизира процесите по сигурността чрез централизирани проверки, по-ефективно управление на потока от пътници и по-гъвкаво използване на търговските площи.

Авиокомпаниите, които преди това бяха базирани на Терминал 2, вече постепенно са преминали към новия Терминал 3. Въпреки това някои ключови инфраструктурни обекти на терминала продължават да функционират, като например системата за обработка на багаж, подземният паркинг и гарата за влаковете „Скайлайн“.

Редактор: Ивета Костадинова