Израелският премиер Бенямин Нетаняху ще се кандидатира за преизбиране тази година, обяви партията му днес, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че не е сигурен дали министър-председателят ще участва в предстоящата надпревара за поста, предаде "Ройтерс".

В кратко изявление партията на Нетаняху "Ликуд" ("Съюз") заяви, че той ще се кандидатира на изборите и, ако Бог позволи, ще спечели.

Датата на вота все още не е обявена официално, но той трябва да се проведе до октомври. Това ще бъдат първите избори след атаката на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. - най-тежкия провал на сигурността в страната, който предизвика израелската офанзива в Ивицата Газа.

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По-рано главният кореспондент на "Ей Би Си Нюз" във Вашингтон Джонатан Карл публикува в X, цитат от Тръмп, който гласи: "Не знам, той има невероятна кариера. Иска ли да продължи?".

Нетаняху преживя бурен мандат, откакто се върна на власт през декември 2022 г. начело на най-дясната коалиция в историята на Израел. Той се сблъска с масови антиправителствени протести преди войните в Газа, Ливан и Иран.

Проучванията на няколко пъти показваха, че коалицията, оглавявана от "Ликуд", няма да успее да спечели мнозинство на следващите избори. Изследване, публикувано на 9 юни от центъра "Институт за демокрация в Израел" в Йерусалим, сочи, че 61% от израелското общество смята, че той не трябва да се кандидатира.

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Други изследвания обаче показват също, че евентуална коалиция от опозиционни партии няма да успее да събере парламентарно мнозинство, освен ако не сключи коалиция с арабски партии, което някои опозиционни лидери вече отхвърлиха.

Американски и израелски представители твърдят, че Тръмп и Нетаняху, които заедно започнаха войната с Иран през февруари, все още поддържат близки отношения, въпреки че понякога те бяха и напрегнати.

През последните седмици Тръмп поиска от Израел да ограничи военните си действия в Ливан, докато Вашингтон преговаря за мирно споразумение с Техеран.

Миналата седмица Тръмп призна, че в проведен наскоро телефонен разговор е нарекъл израелския премиер "напълно луд", но заяви, че двамата се разбират добре. Той многократно е призовавал израелския президент да помилва Нетаняху по отношение на висящите обвинения в корупция, които Нетаняху отрича.

Редактор: Ивета Костадинова