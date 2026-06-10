Всяко следващо решение за помощ - военнотехническа или хуманитарна, ще бъде взето по установения ред - с решение на правителството, което да бъде предложено за дебати в Народното събрание. Това коментира външният министър Велислава Петрова, след като стана ясно, че страната ни спира безвъзмездното предоставяне на въоръжение от Българската армия за Украйна .

„Господин Стоянов обясни и вчера, и днес, че говори за случаи за военна помощ, идващи от Българската армия. Помощта за Украйна има различни направления. Тя е и хуманитарна помощ, и военнотехническа. Нека да оставим Министерството на отбраната да говори какви са възможностите на Българската армия. Мисля, че именно заради това говори министър Стоянов”, заяви Петрова.

„Бъдещи решения ще бъдат взети по установения ред във всяко едно направление - както от хуманитарна гледна точка, където България е помагала, така и от военнотехническа, каквито решения ще бъдат взети в зависимост от нашите възможности”, коментира министърът на външните работи.

Димитър Стоянов: Не предвиждаме предоставяне на повече въоръжение за Украйна

Редактор: Ивета Костадинова