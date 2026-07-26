Снимка: iStock, илюстративна
Роднини се събраха на мястото на инцидента, наложи се намеса на полицията
Кола блъсна дете с малък мотопед в квартал "Гарата" в Горна Оряховица тази вечер. Вследствие на инцидента, детето е със счупен крак.
На мястото на инцидента се е събрала голяма група роднини и очевидци, което е наложило изпращане на патрули за предотвратяване на напрежение.
Инцидент на тренировките за планинското рали Раховец-Лясковец, състезател самокатастрофира в дърво (СНИМКИ)
Причините за сблъсъка към момента все още се изясняват от органите на реда. По случая е образувано досъдебно производство.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни