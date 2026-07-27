В следващите дни ще започне сравнително дълъг период с горещо лятно време. В края на юли и началото на август голяма част от Европа ще попадне в обхвата на гореща вълна, в чиято периферия ще е и България.





Последната седмица на настоящия месец ще започне с кратко смущение. В понеделник първо в Западна, а по-късно на повече места в Южна и Източна България ще се оформят кратки летни дъждове. По преминаващия нестабилен студен атмосферен фронт ще се усили вятърът, ще има гръмотевични бури с временно по-интензивен валеж. Явленията ще са ограничени по обхват и ще затихнат вечерта.

Задава се августовска жега



Вторник и сряда все още ще има временни следобедни увеличения на облачността, но почти без валеж. Ако такъв има, той ще е кратък и на изолирани места. В първия от дните ще е ветровито. След това, втората половина на седмицата на седмицата ще е слънчева, с минимална облачност.



Дневните температури ще са най-често в интервала 30-35 градуса, в отделни точки на страната до 37-38. В средата на периода, заради нахлуващ от Североизток по-студен въздух, жегите ще са на повече места в западната половина на страната.



Първата седмица на август ще е слънчева с минимална облачност и тенденция към повишаващи се температури. Ранните прогнози допускат термометрите да достигнат 40 градуса, в обичайно топли зони до 42.

Край морето

По Черноморието предстоящият двуседмичен период ще е слънчев. Преминаващият фронт на 27 юли ще е причина за по-съществена облачност и дори възможни кратки локални валежи, с по-голяма вероятност по някои северни брегове. След това - самият край на юли и първите 7-8 дни на август - слънчево с минимална облачност. Температурите ще се движат около 30 градуса, в някои от дните с напредването на август – над 30.