Четирима души продължават да се лекуват в болница след тежката катастрофа на автомагистрала „Марица“, при която в неделя вечерта в участъка между Хасково и Харманли загинаха 40-годишен мъж, 39-годишна жена и 10-годишно дете. Другият водач, който се е разминал без сериозни наранявания, е задържан за 24 часа.

Пътният инцидент стана около 19:35 ч. в неделя на 53-ия километър на магистралата в посока ГКПП „Капитан Андреево“.

Трима загинаха при катастрофа на АМ "Марица", сред тях и дете (ВИДЕО+СНИМКИ)

По първоначални данни двете коли, в които пътували деветима роднини - граждани на Ирак с германски паспорти, са се движели парарелно една до друга. Предполага се, че при опит за изпреварване водачите се опитвали да комуникират помежду си и единият от тях загубил контрол над управлението. Последвал удар между автомобилите, които са скъсали предпазната мантинела, излетели в крайпътно дере и се блъснали в дърво. Едната кола се запалила.

В МБАЛ - Хасково под лекарско наблюдение остават 34-годишна жена, две момчета - на 7 и 10 години, които са без счупвания, както и 5-годишно момче с комоцио. Най-тежко пострадалото дете - 15-годишно момиче с множество фрактури, е транспортирано за лечение в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив с опасност за живота.

Разследването на причините за трагедията продължава. Предстои автотехнически експертизи да установят точния механизъм на катастрофата.