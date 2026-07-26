Снимка: Димитър Иванов, NOVA
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Все още има невзривени боеприпаси от склада на "ЕМКО"
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Броят на жертвите на труса в Колумбия достигна 169, над 600 са ранени
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Продължава разследването за причините за взрива във военния завод "ЕМКО"
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Заседнал танкер причини мащабен нефтен разлив край Оман, властите опитват да ограничат щетите
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Няма данни за външна намеса при взрива в „ЕМКО“, сред версиите е запалване на барутен заряд
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„ЕМКО” изключва взривът в завода да е плод на човешка грешка
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Продължава борбата с пожара край Бобошево
Инцидентът е станал в участъка между Хасково и Харманли в района на село Поляново
Тежка катастрофа на АМ „Марица”, при която загинаха трима, а сред тях и дете. Ранените при катастрофата са четирима възрастни и две деца.
Петима от тях са хоспитализирани в болницата в Хасково.Най-тежко е състоянието на 16-годишно момиче, което и с множество фрактури и предстои да бъде транспортирано в Пловдив.
Четирима загинаха при катастрофа на пътя Русе - Бяла, трима са в болница (ВИДЕО+СНИМКИ)
Инцидентът е станал около 20:00 часа в участъка между Хасково и Харманли в района на село Поляново. Ударили са се два леки автомобила на турски гастербайтери, прибиращи се от Западна Европа към родината си.
Снимка: Димитър Иванов, NOVA
Колите са излетели извън пътя в дере. Те са се движили една зад друга.
Снимка: Димитър Иванов, NOVA
Разследването ще установи причините за инцидента.
Снимка: Димитър Иванов, NOVA
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