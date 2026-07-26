Тежка катастрофа на АМ „Марица”, при която загинаха трима, а сред тях и дете. Ранените при катастрофата са четирима възрастни и две деца.

Петима от тях са хоспитализирани в болницата в Хасково.Най-тежко е състоянието на 16-годишно момиче, което и с множество фрактури и предстои да бъде транспортирано в Пловдив.

Четирима загинаха при катастрофа на пътя Русе - Бяла, трима са в болница (ВИДЕО+СНИМКИ)

Инцидентът е станал около 20:00 часа в участъка между Хасково и Харманли в района на село Поляново. Ударили са се два леки автомобила на турски гастербайтери, прибиращи се от Западна Европа към родината си.

Снимка: Димитър Иванов, NOVA

Колите са излетели извън пътя в дере. Те са се движили една зад друга.

Снимка: Димитър Иванов, NOVA

Разследването ще установи причините за инцидента.

Снимка: Димитър Иванов, NOVA