В България продължава да е налице проблемът с липсата на Национална детска болница. Оказва се, че в бюджета за 2026 г. няма предвидени пари за проекта. Здравният министър Катя Ивкова посочи, че Здравната инвестиционна компания разполага с 46 млн. евро и за тази година не е необходимо предвиждането на допълнителни средства. Въпреки това, процедурата по изграждането на болницата е спряна.

​Темата беше коментирана в студиото на „Твоят ден“ от Надежда Цекулова, член на Обществения съвет за изграждане на детската болница, и бившия министър на здравеопазването проф. Христо Хинков. И двамата бяха категорични, че липсата на средства за настоящата година не е основният проблем пред реализацията на проекта.

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„Липсата на заложени средства не е проблем. Големият проблем е липсата на визия и идея в тригодишната прогноза откъде ще се вземат средства за финансирането на строежа на болницата“, заяви Цекулова. По думите ѝ от последното решение на Министерския съвет за създаване на Национална детска болница през 2018 г. са изминали години без съществен напредък, а темата се използва предимно за политически дебати.

Тя изрази съмнение, че изграждането на болницата действително е общ национален приоритет. „Личната ми работна хипотеза е, че твърдението, че това е общ политически приоритет, е една фасада“, каза още Цекулова. Според нея Националната детска болница се е превърнала в „красива политическа тема“, която дава възможност за изказвания от парламентарната трибуна, но без реални действия.

Бившият здравен министър проф. Христо Хинков определи проекта като „Белене“ в здравеопазването“. По думите му, при встъпването си в длъжност, е заварил „зациклил проект“, който направил опит да придвижи напред. „Трябва да има политическа воля на висш чиновник в страната, който да вземе решението и да каже, че болницата ще бъде построена“, подчерта той. По думите му политическото говорене по темата е демагогия, а реално става въпрос за нежелание да бъде реализиран проект от национален интерес.

Двамата гости обърнаха внимание и на липсата на ясна концепция за бъдещата болница. Според Цекулова през последните осем години нито един здравен министър не е представил собствена визия за това как трябва да изглежда Националната детска болница.

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Хинков допълни, че реформата в детското здравеопазване изисква стратегическо мислене. По думите му хората, които управляват системата, не разполагат с необходимия капацитет за осъществяване на толкова сложна реформа. Той припомни, че в София детските специализирани отделения са разпръснати в 17 различни лечебни заведения, а идеята на Националната детска болница е да обедини специалистите и да централизира детското здравеопазване при по-добри условия както за пациентите, така и за медицинските екипи.

Според проф. Хинков заяви, че България трябва да се срамува, че все още не е успяла да изгради система, която да гарантира качествено детско здравеопазване за цялата страна.

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Редактор: Иван Иванов