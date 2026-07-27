Какво се знае за залавянето на мъжа, който се вряза с бус в тълпа от хора на гей парад в Берлин, а по-късно беше застрелян? Кулминацията започва във вчерашния следобед, когато органите на реда попадат на следа и получават информация, че е възможно извършителят да се намира в крайния берлински квартал „Шпандау”.

Отцепен беше голям периметър и към 18:00 ч. започнала същинската акция по задържането. Свидетели разказват, че са се чули четири изстрела, а след това официално било съобщено, че нападателят е нападнал с хладно оръжие специалните части и бил прострелян смъртоносно. Въпреки работата на медицинските лица на място, той починал още там.

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► Как се е стигнало до тази следа?

Атентаторът наел буса на собственото си име. Обикновено, когато има такива атентати, извършителите наемат коли, използвайки чужда самоличност, за да затруднят властите при последващото издирване. Абдул Баллут обаче наел колата на свое име, а по-късно вътре бил намерен и телефонът му. Така веднага го идентифицират, защото той е познат на органите на реда. След това са разпитвани хора от неговото обкръжение и така спецчастите стигнали до мястото, където той се укривал. Постройката била на баща му.

► Какво се знае за Абдул Баллут?

Той е роден в Германия и е германски гражданин. Има ливански корени. Родителите му са разведени. Живял е с майка си и трите си сестри. Бил е познат на органите на реда от тийнейджърските си години. Бил известен и на Службата за защита на конституцията още от 16-годишна възраст и бил активен в ислямистките среди в Берлин.

През миналата година е определен като лице, което има риск да извърши престъпления. Той е направил няколко опита да стигне до Сирия, за да се присъедини към редиците на ИДИЛ. Стига до Ливан, където се среща с хора от терористичната организация. Там обаче е задържан. В Ливан военен съд го осъдил на 3 месеца затвор и след освобождението си, като германски гражданин, Баллут се върнал в Германия на 17 ноември 2025 г., когато отново е задържан. Месеци наред бил в предварителен арест и на 12 май получил присъда от 1 година и 10 месеца затвор за подготовка на терористично нападение. Тогава Прокуратурата поискала наказание от близо три години. Баллут обаче се е намирал в така наречения предварителен изпитателен период. Това е специален инструмент на германското законодателство, който дава възможност на непълнолетни или наскоро навършили пълнолетие да се поправят и да докажат, че имат желание да променят поведението си. При такива производства съдилищата по-късно решават дали наложеното наказание да бъде изцяло отложено условно.

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Именно такъв е бил случаят с Баллут - той бил свободен, но със задължение да посещава програма по дерадикализация. Според информацията до момента са се състояли две доброволни срещи, като в днешния ден е трябвало да бъде третата. Експертите, които се срещали с Баллут, очертали сложен профил. От една страна той бил любезен и концентриран, но от друга имало съмнение относно искреността му и сериозността, с която е приемал тези разговори. Хората, работели с него, казали, че са склонни да запишат в профила му, че е човек, който по-скоро не е готов да се дерадикализация.

Според информации от службите за сигурност в последно време Баллут бил наблюдаван, но не денонощно. Телефонът му също бил следен. Журналисти от германското издание „Шпигел” успяват да открият баща му, който казва, че семейството е шиитско и било против ИДИЛ. Той смята, че мозъкът на сина му е бил промит.

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► Какво разказват познати на Баллут?

Има свидетелски показания, че в момента на нападението с Баллут пътувал още един човек. Това обаче не е официално потвърдено. По-скоро се смята, че е действал сам, защото неговият профил е на човек, който не бил доволен от живота си в Германия. Негови познати разказали пред журналисти, че той редовно се оплаквал. Баща му разказва, че е учил до 10 клас, нямал постоянна работа, работел като охранител или шофьор. Прекарвал вечерите си пред телевизора или в социалните мрежи.

Разследването по случая продължава.

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