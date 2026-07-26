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През май в Лайпциг атаката беше дело на психично болен германец
В Германия са особено чувствителни към атаките с автомобили по време на празници или други масови събития. Откакто преди 10 години терорист от Ислямска държава прегази с камион коледния базар в Берлин, това стана типичeн метод на действие.
Снощната атака е петата само през последните две години. Невинаги за тях стоят радикални ислямисти.
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През май в Лайпциг атаката беше дело на психично болен германец. Същият беше профилът на извършителя от Манхайм през пролетта на 2025-та. Но и той избра нападение с автомобил.
Германия арестува петима по подозрение за ислямистки заговор срещу коледен базар
24-годишен афганистанец караше автомобила, който се вряза в митинг на профсъюзите в Мюнхен. Тогава имаше десетки пострадали. А през 2024 г. саудитски лекар атакува с кола коледния базар в Магдебург, като уби шестима и рани над 300. И до днес мотивите му остават мистерия, защото той беше антиислямски активист.Редактор: Цветина Петкова
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