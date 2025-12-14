Германските власти съобщиха, че са арестували петима мъже по подозрение за участие в ислямистки заговор за врязване на автомобил в посетители на коледен базар, предаде АФП. По данни на полицията и прокуратурата задържаните са египтянин, трима мароканци и сириец, като арестите са извършени на 12 декември в южната провинция Бавария.

Увеличи се броят на жертвите при атаката на коледния базар в Магдебург

Според разследващите 56-годишният египтянин призовал в джамия да бъде извършена атака срещу коледен базар в района Динголфинг-Ландау „с използване на превозно средство, за да бъдат убити или ранени възможно най-много хора“. Тримата мароканци на възраст 30, 28 и 22 години впоследствие се съгласили да осъществят нападението, а 37-годишният сириец е насърчавал действията им.

Следователите посочват, че мотивът за подготвяното нападение е бил ислямистки. Всички заподозрени са изправени пред съдия на 13 декември и остават в ареста.

Задържаха мъж, нападнал и ранил с брадва четирима души във влак в Германия

Германските служби са в повишена готовност заради заплахи срещу коледни базари, след като миналата година атака с автомобил в Магдебург отне живота на шестима души и рани стотици.

Редактор: Дарина Методиева