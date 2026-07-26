"За да поддържате сърцето си здраво, не е нужно да спортувате три часа на ден и да ядете само риба и растителни храни“, уверява Huffpost.

Кардиолози и диетолог разказаха на изданието за три храни, които трябва да бъдат елиминирани от диетата ви възможно най-скоро, както и за техните заместители:

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Беконът

Изданието отбелязва, че всички експерти, с които се е свързало, са единодушни: ако искате да се грижите за здравето на сърцето си, трябва да запазите бекона за специални поводи или да го елиминирате напълно от диетата си. Начинът, по който се приготвя беконът, може да повлияе негативно на здравето на сърцето.

"Процесът на опушване на бекона с помощта на натриев нитрит и високото му съдържание на натрий може да повиши кръвното налягане, докато съединенията, образувани по време на готвене, като полициклични ароматни въглеводороди и хетероциклични амини (HCA), насърчават възпалението и съдовите увреждания, което заедно увеличава риска от сърдечни заболявания“, предупреди диетоложката и експертката по храненето Мишел Раутенщайн.

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Макар беконът е основният виновник, кардиологът Саман Сетаре-Шенас отбеляза, че всеки, който е загрижен за здравето на сърцето, трябва да внимава с преработените меса като цяло, включително червеното месо.

Белият хляб

Според Раутенщайн, белият хляб или подобни видове бял хляб, които се намират в торбичките в хранителните магазини, могат да бъдат много вредни за сърцето.

"Белият хляб, който има висок гликемичен индекс и в сравнение с пълнозърнестите храни, не съдържа хранителни вещества и фибри, може да причини резки скокове на кръвната захар, инсулинова резистентност и наддаване на тегло, като всичко това увеличава риска от сърдечни заболявания и свързани с тях усложнения“, отбеляза тя.

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Кардиологът Даниел Лугър подкрепи тази гледна точка: Всички рафинирани въглехидрати повишават нивата на кръвната захар и триглицеридите. На белия хляб му липсват всички полезни фибри и хранителни вещества. Всичко, което остава, е чиста захар. Лугър съветва да търсите етикета „100% пълнозърнест“ на опаковката и внимателно да прочетете списъка със съставките.

Пържените картофи

Особено разочароващата новина е, че пържените картофи не са полезни за сърцето. Когато се пържат, храните променят хранителния си състав – губят вода и абсорбират мазнини. В случая с пържените картофи, по-специално, олиото често се използва повторно, което води до загуба на ненаситени мазнини и увеличаване на трансмазнините.

Пържените картофи също са щедро поръсени със сол, а високият прием на натрий е свързан с високо кръвно налягане и повишен риск от сърдечни заболявания, отбеляза Сетаре-Шенас. Той добави, че редовната консумация на пържени храни като цяло е свързана с повишен риск от коронарна болест на сърцето, високо кръвно налягане и затлъстяване.

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В същото време експертите очертаха кои храни могат да подобрят здравето на сърцето. Силно препоръчвам да увеличите приема на бобови растения, като леща, нахут и боб. Бобовите растения са богати на здравословни фибри и насърчават чувството за ситост, регулират функцията на червата и подхранват полезните чревни бактерии. Освен това, бобовите растения са лесни за приготвяне в големи количества и са чудесни за ежедневни хранения", каза Лугър.

Ако имате възможност да включите ленено семе и бадеми в диетата си, препоръчва Раутенщайн. Що се отнася до зърнените храни, Раутенщайн казва, че изборът на правилните сортове е ключов.

"Киноата и пълнозърнестият хляб са здравословни за сърцето храни благодарение на богатия си хранителен профил, включително фибри, фосфор, цинк, растителни протеини и антиоксиданти, които заедно помагат за понижаване на "лошия" холестерол и намаляване на риска от сърдечни заболявания. Високото съдържание на фибри в тези храни регулира нивата на кръвната захар и поддържа здравословна чревна флора, което насърчава цялостното здраве на сърцето", отбеляза тя.

Редактор: Никола Тунев