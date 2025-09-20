Храната е повече от ежедневен избор – тя е важен фактор за здравето и поддържането на имунната система. Специалистът по хранене, диететика и токсикология проф. Теодора Дърлинска обяснява как правилният хранителен модел може да подкрепи организма, особено при хронични заболявания като автоимунните.

Средиземноморският модел на хранене

Средиземноморската диета, създадена след Втората световна война, е една от най-изследваните хранителни модели за намаляване на възпалението в организма. Тя включва висока консумация на плодове и зеленчуци, пълнозърнести храни, ядки и зехтин, умерена употреба на млечни продукти и ниска консумация на месо и преработени меса.

Изследванията показват, че средиземноморската диета може да намали нивата на проинфламаторни фактори в кръвта, което е особено важно за хора с ревматоиден артрит и множествена склероза. Тези заболявания, макар и различни по характер, се влияят благоприятно от антиоксидантните и противовъзпалителни свойства на храната.

Микробиомът – важна връзка с имунитета

Науката доказва, че чревният микробиом играе ключова роля за имунната система. Въздействието върху него обаче не зависи единствено от храненето – замърсяване на въздуха, тютюнопушене, алкохол, температура и други фактори също оказват влияние. Въпреки това, спазването на здравословни хранителни навици подпомага нормалното функциониране на имунитета.

Популярни митове и диети

Проф. Дърлинска отбелязва, че безглутеновата диета няма доказан ефект върху автоимунни заболявания като тиреоидит на Хашимото, освен при целиакия. При кето-диетата и множествената склероза научните данни са противоречиви. Важно е храненето да се адаптира индивидуално, като се запази балансът и разнообразието.

Здравословно хранене за деца

За децата правилното хранене е от изключителна важност. Всекидневното включване на плодове и зеленчуци, предпочитано сезонни и местни, осигурява витамини, минерали и фибри, необходими за здравословното развитие. Белтъчини от растителен и животински произход, три основни хранения и две междинни закуски подпомагат растежа и имунитета. Родителите трябва да следят развитието на детето чрез педиатър, без да го подлагат на строги диети без медицинска причина.

Личният подход и здравословни навици

Личната рецепта за здраве на проф. Дърлинска включва балансирано и рационално хранене, редовна физическа активност и поддържане на здравословни навици. Спазването на тези принципи помага на организма да бъде устойчив към инфекции и хронични заболявания.

Правилното хранене и здравословният начин на живот са сред най-важните мерки за поддържане на имунната система, особено при автоимунни заболявания. Средиземноморската диета, разнообразието на хранителни групи и вниманието към индивидуалните нужди могат да осигурят баланс, здраве и дълготрайно благополучие.

