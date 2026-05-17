В студиото „Пулс“ гостува кардиологът д-р Петър Калайджиев от болница ИСУЛ на 17 май - Световният ден за борба с хипертонията. В началото на разговора беше подчертано, че още от началото на месеца редица болници в страната организират безплатни прегледи и измерване на кръвното налягане, с цел ранна диагностика и превенция.

Основен акцент беше фактът, че високото кръвно налягане често остава „тих“ проблем. Д-р Калайджиев обясни, че хипертонията в много случаи протича безсимптомно и именно затова е известна като „тихия убиец“. По думите му пациентите често не усещат нищо конкретно, а заболяването може да уврежда органи с години, преди да бъде открито.

ВМА организира безплатни прегледи по повод Световния ден за борба с хипертонията

Специално внимание беше отделено на рисковете за т.нар. прицелни органи - мозък, сърце, бъбреци и очи. Лекарят посочи, че именно чрез увреждания в тези системи понякога се стига до диагностика, включително при рутинни очни прегледи, когато се установяват промени по ретината.

Д-р Калайджиев коментира и възможностите за контрол на кръвното налягане. Той обясни, че при определени форми на хипертония са възможни немедикаментозни подходи, като релаксация, дихателни упражнения и промяна в начина на живот. Като пример той описа проста техника - вдишване за четири секунди, задържане и бавно издишване за осем, която подпомага успокояването на нервната система и понижаването на напрежението.

Дискусията засегна и храненето, като акцентът беше върху ролята на солта. Според специалиста проблемът не е само в допълнително добавената сол, а и в „скрития натрий“ в преработените храни, колбасите и готовите продукти. Той подчерта, че намаляването на солта е въпрос на навик и адаптация на вкусовите рецептори.

Д-р Качешмеров: Артериалната хипертония трябва да се лекува навреме

Д-р Калайджиев посочи, че редовната физическа активност подпомага контрола на кръвното налягане. В същото време той предупреди, че тренировки при неконтролирана хипертония или високи стойности могат да бъдат рискови и трябва да се провеждат внимателно.

Лекарят коментира и ролята на стимуланти като енергийни напитки и вейпинг, особено при млади хора, като посочи, че тези фактори допълнително повишават риска от развитие на хипертония в по-ранна възраст. Той отбеляза тревожната тенденция за подмладяване на заболяването и наличието на случаи дори при деца.