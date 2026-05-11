На 13 май 2026 г. от 08:30 до 16:00 ч. в специално изградена конструкция пред сградата на Военномедицинска академия (ВМА) ще се извършват безплатни прегледи по повод Световния ден за борба с хипертонията, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение. За прегледите не се изисква предварително записване или направление от личен лекар.

Консултациите със специалистите от ВМА са част от кампанията „Измерване, което спасява живот. Твоя.“, организирана от Българската лига по хипертония. Целта е да се повиши обществената осведоменост за нуждата от проверка и контрол на кръвното налягане.

България остава сред най-засегнатите държави в Европа, посочиха от ВМА. Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност в страната – два пъти по-висока от средното ниво за Европейския съюз, подчертаха от болницата. Оттам отчитат сериозен проблем с контрола на артериалната хипертония.

Мнозинството от хората (85,6%), които вече знаят, че са с хипертония, се лекуват, но ефективен контрол на кръвното налягане е постигнат при по-малко от половината от тях (44,1%). Над половината от скринираните (51,1%) са с нелекувана или неадекватно контролирана хипертония, информираха от ВМА.

Въпреки сериозността на проблема, повечето хора с високо кръвно налягане не знаят за състоянието си или не го контролират ефективно, тъй като то често протича без симптоми, посочват от лечебното заведение. Редовното измерване е ключът към ранната диагноза и успешното лечение, категорични са специалистите.

В края на април от ВМА съобщиха, че се разширяват високотехнологичните възможности при лечението на пациенти с т. нар. резистентна артериална хипертония. Екипът на Клиниката по кардиология, ръководена от полк. проф. Ивайло Даскалов, въведе ренална денервация с извършването на първата процедура от този тип в лечебното заведение.

