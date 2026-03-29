На 27 март светът отбеляза Световния ден за придържането към лекарствената терапия. Кардиологът проф. Арман Постаджиян гостува в „Пулс“, за да коментира значението на инициативата и рисковете при неправилно лечение на хипертония.

Според проф. Постаджиян, придържането към предписаната терапия не се ограничава само до лекарства - то включва и цялостното спазване на препоръките на лекуващия лекар, както и здравословното поведение на пациента. Ключов е диалогът между лекар и пациент, който гарантира, че терапията ще бъде ефективна.

Проф. Арман Постаджиян: Ако кръвното налягане е над 135/85, вече трябва да се обърне внимание

В практиката си кардиологът наблюдава, че пациентите с хипертония често не поддържат кръвното си в контрол поради комплексността на заболяването и необходимостта от дългосрочни грижи. Често срещани грешки са пропускането на прием на лекарства, неправилното измерване на кръвното и незнанието как да се следи състоянието.

Проф. Постаджиян подчертава, че хипертонията вече засяга все по-млади хора - около 50% от 30-годишните мъже имат проблеми с кръвното. Мъжете, особено младите, често са по-негативни към съветите на лекаря, докато жените се следят по-често, особено в периодите около раждане или менопауза.

Домашното измерване на кръвното е мощен инструмент за контрол. Правилното измерване изисква апарат с маншет за горната част на ръката, ръката да е подпряна на нивото на сърцето, три последователни измервания с изчисляване на средната стойност, и повтаряне сутрин и вечер за седмица, за да се получи точна картина.

За пациентите, които се опитват да регулират кръвното чрез природни методи, проф. Постаджиян обяснява, че това може да помогне при нисък риск и кратък срок, но при високо кръвно или по-висок общ риск трябва да се комбинира с медикаментозна терапия. Основните фактори, които влияят върху кръвното, са пушене, алкохол, стрес и начин на живот.

Професорът дава и личен съвет за здравословен живот: разнообразно хранене, ограничаване на вредните навици, отказ от пушене, достатъчно сън и повече време сред природата.