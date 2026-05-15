Употребата на антидепресанти по време на бременност не повишава риска децата да развият аутизъм или синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието (ADHD), пише Ройтерс, цитирайки резултатите от мащабно международно изследване.

Проучването обхваща данни от над 25 милиона бременности и анализира резултатите от 37 предишни изследвания, включващи близо 650 000 бременности с употреба на антидепресанти.

Първоначално учените установили леко по-висок риск от аутизъм и ADHD при децата на жени, приемали антидепресанти по време на бременността. След отчитане на фактори като психичното здраве на майките, семейната история, генетичните особености и други рискови фактори обаче връзката значително отслабва или става статистически незначима.

Изследователите отбелязват, че по-висок риск е наблюдаван и при деца, чиито бащи са приемали антидепресанти, както и при случаи, в които майките са използвали такива медикаменти преди, но не и по време на бременността. Според учените това подсказва, че причината вероятно е свързана с наследствени и семейни фактори, а не със самите лекарства.

Авторите на изследването, публикувано в медицинското списание The Lancet Psychiatry, подчертават, че антидепресантите не бива да бъдат спирани по време на бременност единствено заради противоречиви данни за риск от неврологични нарушения. Те предупреждават, че рязкото прекратяване на лечението може да влоши депресията при майката, което също крие рискове както за жената, така и за детето.

