„Темата за депресията по време на бременността и след раждането засяга около 20% от жените, което означава, че при 50 000 раждания годишно около 10 000 жени се сблъскват с тези проблеми“, заяви психиатърът доктор Мирослав Георгиев, част от екипа на „Майчин дом“, в студиото на „Пулс“.

„Важно е да говорим за психичното здраве, защото това е сериозно медицинско състояние, което изисква професионална помощ, лечение от психиатър и подкрепа от близките“, посочи доктор Георгиев. Той добави, че обществото често стигматизира тези състояния, очаквайки бременността да бъде само щастлив период.

Как да разпознаем симптомите

Доктор Георгиев обясни разликата между леките колебания на настроението, известни като „baby blues“, и реалната депресия. „Baby blues“ се характеризира с емоционални колебания и плачливост и отминава в рамките на седмица до десет дни. Ако симптомите продължат повече от две седмици, е необходимо медицинско внимание.

Изследване: Парацетамолът не носи риск за бременни

Следродилната депресия се проявява с трайна тъга, умора, самообвинителни мисли, усещане за липса на перспектива и страхове, че майката може да навреди на бебето. Това може да наруши емоционалния контакт и изграждането на здрава връзка между майката и детето.

Рискови фактори

Основният рисков фактор е генетична предиспозиция и предходни психични заболявания. Вредните навици, като пушене по време на бременността, също увеличават риска, обясни доктор Георгиев. „Употребата на никотин поражда абстинентни прояви и повишена тревожност, които допълнително засилват желанието за пушене“, уточни той.

Лечение и подкрепа

Съвременните антидепресанти са с минимални странични ефекти и според последни проучвания дори могат да предпазват от някои форми на рак, като снижават нивата на стресовия хормон кортизол.

Официално: Ваксинирането на деца срещу варицела - задължително от юли

Ефектът от лечението обикновено се усеща в рамките на една-две седмици, а след два-три месеца оплакванията могат напълно да изчезнат.

Съвет към близките

Доктор Георгиев подчерта, че близките трябва да внимават за признаци на трайна тъга, загуба на удоволствие, самообвинителни мисли и намалена самооценка. „Ако забележат тези симптоми, трябва незабавно да потърсят психиатър“, каза той.