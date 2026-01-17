-
75% от американците са против намеренията на САЩ да поемат контрол над Гренландия
-
Мачадо: Срещата с Тръмп беше страхотна
-
Тръмп приема Мария Корина Мачадо във Вашингтон
-
Тръмп наложи 25% мита върху стоки от страни, които имат търговски връзки с Иран
-
Венецуелски журналист: Арестът на Мадуро не е инвазия, а военна операция срещу нелегитимен режим
-
“Който се осмели да ни застраши, ще събуди спящия ягуар“: Кой е колумбийският президент Густаво Петро, опълчил се на Тръмп
Преди няколко месеца Доналд Тръмп обяви, употребата му по време на бременност води до аутизъм
Парацетамолът не е вреден за бременните жени и не предизвиква аутизъм при децата. Това е едно от заключенията на голямо ново изследване.
Преди няколко месеца Доналд Тръмп обяви на голяма пресконференция, че употребата на лекарството тайленол по време на бременност води до аутизъм. Това лекарство е една от търговките марки, под които се продава парацетамол зад Океана.
Новото изследване обобщава данни от няколко големи проучвания. То беше публикувано в престижното медицинско списание „Лансет”. Заключенията са, че приемът на парацетамол не причинява аутизъм, синдром на дефицит на вниманието или интелектуални затруднения.
Последвайте ни