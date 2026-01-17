Парацетамолът не е вреден за бременните жени и не предизвиква аутизъм при децата. Това е едно от заключенията на голямо ново изследване.

Преди няколко месеца Доналд Тръмп обяви на голяма пресконференция, че употребата на лекарството тайленол по време на бременност води до аутизъм. Това лекарство е една от търговките марки, под които се продава парацетамол зад Океана.

Новото изследване обобщава данни от няколко големи проучвания. То беше публикувано в престижното медицинско списание „Лансет”. Заключенията са, че приемът на парацетамол не причинява аутизъм, синдром на дефицит на вниманието или интелектуални затруднения.