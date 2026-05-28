„България е важен партньор в НАТО. Страната Ви помага да защитаваме Източния фланг на Алианса”. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в изявление преди срещата си с българския премиер Румен Радев в Брюксел.

Той припомни, че страната ни има и сухопътни сили на НАТО, с които имал възможност да се срещне преди известно време и останал впечатлен. „Освен това сте активни и извън рамките на НАТО - например по отношение на КФОР, където също имате важен принос”, заяви Рюте.

По думите на генералния секретар на Алианса България вече е достигнала 2% и е на път да стигне до 5 на сто от средствата в общия бюджет за отбрана на НАТО. „Изпълнявате ангажиментите си за разходите за обща отбрана”, похвали страната ни Рюте.

Той подчерта важността на отбранителната индустрия в България, която „помага на целия Алианс да стане по-силен”. „Това е доказателство, че допълнителните инвестиции в отбраната носят ползи за цялото общество, включително работни места, икономически растеж и печалби”, изтъкна Рюте.

От своя страна Радев го поздрави за изпълнението на лидерските му функции в НАТО. „Да запазите съюзниците обединени е доста предизвикателна задача, както и постигането на компромиси в настоящите трудни времена”, коментира българският министър-председател.

По думите му, за да изпълнява основната си мисия - „защита на всеки сантиметър от територията, днес НАТО трябва да прави сериозни инвестиции в способности”. „Алиансът следва да има ясна визия, работеща стратегия и реалистичен подход към предизвикателствата, пред които сме изправени в момента. Нещо много важно, което войната в Украйна показа, е, че трябва да имаме всеотдаен и мотивиран военен състав”, изтъкна Радев.

Той се съгласи с думите на Рюте, че България играе важна роля важна за сигурността на НАТО в Европа и се справя доста добре. „Достигнахме прага от 2%, а сме силно ангажирани и със следващата стъпка - постепенно увеличаване на приноса ни към бюджета до 5%, за да изпълним ангажиментите в областта на отбраната към Алианса”, коментира премиерът.

„С поглед към бъдещето, трябва да демонстрираме много добре балансирана комбинация от способности, за да увеличим националния си отбранителен капацитет и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО. Затова инвестирахме сериозно в много мащабна програма за модернизация, започнала с F-16 Block 70, бронираните машини „Страйкър”. Има и много други проекти, включени в инструмента SAFE”, припомни министър-председателят.

По думите на Радев не по-малко важно е да се инвестира в хората. „Като генерален секретар на НАТО, вие знаете, че имаме високи стандарти за всичко - за оперативна съвместимост, за обучение, за безопасност. Но трябва да разработим стандарти и за хората - как да ги привличаме, как да ги задържаме, как да ги мотивираме, защото това е най-важният ресурс във всяка отбранителна операция”, изтъкна премиерът.

Следобед той ще има последователни срещи с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антониу Коща.

В сряда Радев разговаря с френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец в Париж, след което отпътува за Брюксел за среща с белгийския си колега Барт де Вевер.

В делегацията на премиера са неговите заместници Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министрите на външните работи и на отбраната Велислава Петрова и Димитър Стоянов.

