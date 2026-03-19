Андрей Гюров се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в централата на Алианса в Брюксел, съобщи кореспондентът на БТА в Брюксел Николай Желязков.

Служебният премиер каза, че "руското военно нападение срещу Украйна постави под въпрос основите на международния ред и международното право и създава заплаха за евроатлантическата сигурност".

"Виждаме нарастване на хибридните заплахи, дезинформация, опити за подкопаване на демократичните институции на ЕС. За нас това са истински предизвикателства", допълни Гюров. Той посочи, че регионът на Черно море е много важен и го определи като " коридор за свързване и търговия, а сега е арена на геополитическа конфронтация".

"Искам да уверя, че България остава твърдо с НАТО. Дори като служебно правителство, нашата роля е да поддържаме посоката, да продължим изцяло да се придържаме към решенията на Алианса и да допринасяме за общата отбрана", каза още служебният премиер.

Рюте изрази благодарност за приноса на България. "Когато става дума за разходите за отбрана, за подкрепата за Украйна, за защитата на Източния фланг, региона на Черно море – винаги можем да разчитаме на вас", добави той.

